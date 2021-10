Le ministre Olivier Dussopt annonce une "aide spéciale" pour une quinzaine de collectivités dans la Loire

Olivier Dussopt compte sur la coopération entre l'Etat et les communes pour impulser la relancer.

Le "quoi qu'il en coûte" est bien terminé, mais les collectivités ayant des services industriels et commerciaux auront une aide supplémentaire, annonce le ministre délégué aux comptes publics vendredi 1er octobre lors du 23e congrès des maires de la Loire. Une quinzaine de communes ligériennes verront les pertes de recettes sur certains sites à cause de la crise sanitaire compensées, comme par exemple l'aéroport de Saint Etienne, ou le parking aménagé de Roanne.

Cette aide sera versée d'ici la fin de l'année, mais ne devrait pas être reconduite. "C'est une aide pour la période de crise entre 2020 et 2021, [...] ce n'est pas un système qui a vocation à durer. C'est un système de compensation des pertes de recettes liées à la crise et avec la fin de la crise, avec la reprise d'activité. Ces pertes de recettes vont disparaître et l'activité retrouvera sa normale" détaille Olivier Dussopt.