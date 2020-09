Au Forum des Associations de Châteauroux, on cherche absolument des bénévoles

Le Forum des Associations de l'Indre se tient ce weekend des 12 et 13 septembre. Près de 200 d'entre elles sont présentes dans le but de trouver de nouveaux adhérents, mais surtout de nouveaux bénévoles.

Ludovic Dutour, directeur de l'association PEP36 qui s'occupe d'enfants en situation de handicap est formel "il y a de moins en moins de bénévoles", le coronavirus n'arrange rien, "nous avons surtout des bénévoles âgés, qui restent chez eux à cause de la crise sanitaire."

Il faut des jeunes

Pour Alain Genier aussi, le Forum des Associations représente une occasion d'attirer du sang neuf. "On a eu beaucoup de jeunes bénévoles au plus fort de la crise sanitaire, mais depuis, ils ont repris le travail, et les plus âgés ne sont pas vraiment revenus", explique le président des Restos du Coeur dans l'Indre.

La cause des femmes mobilise

Seule exception à la règle, NousToutes36 qui aide les victimes de violences conjugales. Selon Olivia Jean, numéro 1 de NousToutes36, c'est la médiatisation de la cause qui permet de faire vivre l'association, "avant notre cause était tabou, maintenant plus du tout. On voit de plus en plus de femmes prêtes à aider d'autres", se réjouit-elle.