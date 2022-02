"Au gré des vignes" : bien plus qu'une cave à Roquefort

Très attachés à Roquefort, c'est là, qu'Alain et Virginie Steyer ont créé "au gré des vignes". Une cave, une épicerie fine et tellement plus

Le projet d'au "gré des vignes", à Roquefort, est né pendant le confinement.

Roquefortois depuis 22 ans, Alain depuis toujours, Alain et Virginie Steyer ont voulu apporter à leur commune une offre supplémentaire. Après des diplômes obtenus (WSET à Bordeaux avec mention !), des licences passées, 9 mois de rencontres, de voyages pour sélectionner minutieusement les produits ( tout a été gouté), de travaux et d'autorisations, la cave "Au gré des Vignes" est née !

Les produits sont sélectionnés avec soin. Le côté épicerie fine, où vous trouverez des produits locaux comme le pain d'épice, le miel et pastis mais aussi des huiles de tournesol, vinaigre balsamique, confitures, café, bières ! et puis un voyage en France pour l'huile d'olive, différents condiments pour réussir l'apéritif, les jus de fruits (100 % fruits), et des bières artisanales de tous horizons.

Pour les spiritueux, des whiskys et des rhums affinés dans les landes, puis dans les meilleures distilleries du monde. Et le cœur du métier, le vin. Ici sont sélectionnés des quilles de différentes régions de France, qui reflètent avec aisance leur terroir mais aussi des champagnes, et une large gamme d'armagnac.

Chaque bouteille reflète une histoire, un secret, et si vous n'êtes pas pressés, Virginie se fera un plaisir de les partager.

Au gré des vignes propose différentes tailles de coffrets cadeaux que l'on peut composer à sa guise, en mélangeant les produits et en respectant les budgets de chacun.

Le vendredi après midi, on sort les tonneaux et les tabourets, pour proposer l'afterwork : après le boulot pour boire un verre de vin ou une bière artisanale selon la sélection du caviste.

Le samedi, en plus du très beau marché de la commune on sort les tonneaux, depuis le matin, et ce jour là on propose des assiettes à partager en sus pour accompagner votre dégustation de vin.

Au gré des vignes, 72 place du Pijorin à Roquefort, est joignable sur Facebook et au 05 58 03 75 63.

