Au Havre, de nouvelles affiches "anti-morosité" sur les locaux commerciaux vides

Depuis quelques semaines, de nouvelles affiches ont fait leur apparition sur les locaux commerciaux vacants du centre-ville du Havre. Elles mettent en avant des personnages comme Félix Faure ou François 1er accompagnés d'une anecdote. L'idée est de rendre moins anxiogène ces vitrines vides.

Si vous vivez au Havre, impossible d'avoir loupé ses locaux commerciaux vides. Ils sont nombreux notamment en centre-ville (près des rues piétonnes, de l'Hôtel de ville). En plein 500ème anniversaire, avec des centaines de milliers de touristes, l'image d'un centre déserté par ses petits commerces n'est pas des meilleurs publicités. La Chambre de Commerce et d'Industrie Seine Estuaire (CCI), la municipalité et des agents immobiliers se sont donc mobilisés pour "casser" cette morosité ambiante. Ils proposent une campagne d'affiche originale.

Laurence Besancenot est adjointe au maire du Havre en charge du commerce :

On est dans une dynamique positive. C'est une première étape et il ne faut pas que ces locaux vacants portent atteintes aux commerces qui sont de part et d'autres"