Au Havre, le Café Réseau Escale Emploi accueille dans une ambiance chaleureuse les demandeurs d'emploi

Les chiffres du chômage de janvier seront connus ce mardi soir. La baisse de ces derniers mois va-t-elle se confirmer ? En attendant ces chiffres, France Bleu Normandie vous fait découvrir une initiative : le Café Réseau Escale Emploi (CREE) au Havre donne un coup de main aux chômeurs.

L'année 2017 va-t-elle commencer sur une nouvelle baisse des chiffres du chômage ? Les statistiques seront connus ce mardi soir. En attendant France Bleu Normandie vous fait découvrir une initiative pour aider et accompagner les demandeurs d'emplois : le CREE, Café Réseau Escale Emploi au Havre.

Le Café Réseau Escale Emploi de la région havraise propose des permanences tous les jeudis au Nomad Hôtel (prés de la gare) de 14H à 16H. Installés dans le salon chaleureux de l'hôtel au rez-de-chaussée, ce sont des bénévoles, anciens actifs ou toujours en activité qui accueillent sans rendez-vous les demandeurs d'emplois.

Ici, on est pas dans le domaine institutionnel, les gens peuvent se livrer, on ne les juge pas. C'est gratuit, il n'y a pas de rendez-vous préalable. Les gens décident de venir et revenir comme il le veulent. "- Yann Guillou, président du CREE