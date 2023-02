Au Havre, le restaurant La Tablée récompensé par le Guide Michelin pour son rapport qualité-prix

39 euros l'amuse-bouche, l'entrée, le plat et le dessert, un prix raisonnable qui vaut à La Tablée au Havre un Bib Gourmand dans le Guide Michelin 2023. Ce n'est pas la première récompense Michelin du restaurant gastronomique havrais qui mise sur des petits prix depuis sa création en 2019.

"Forcément ça nous fait plaisir, sourit Etienne Catelain. Mais le gérant voit cette récompense surtout comme une validation du pari qu'il a fait avec son chef à l'ouverture en 2019 "on voulait un restaurant agréable et accueillant, pour tous".

2 euros d'augmentation en quatre ans

Depuis quatre ans, son menu "de saison" n'a augmenté que de 2 euros, un exploit alors que l'inflation dépasse les 10% pour les produits alimentaires. "On fait attention au prix des produits, explique Jonathan Crayon, le chef. Ce mois-ci on travaille la pomme de terre et le céleri, à Noël on a renoncé au foie gras vu l'augmentation de son prix".