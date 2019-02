Au Havre, les salariés débordés peuvent compter sur un service de conciergerie

Le Havre, France

Pas le temps pour faire vos courses pendant la pause de midi ? Trop pressé pour aller déposer vos affaires au pressing ? Encore au travail alors que vous devez déposer un courrier important ? Dans toutes ces situations, la conciergerie "La Minut'Rit" au Havre peut vous aider. Le système est simple : plusieurs concierges s'occupent de faire ces activités à votre place. Il est possible de commander des produits frais qui sont apportés directement sur son lieu de travail.

Plusieurs milliers de bénéficiaires au Havre

Plusieurs entreprises collaborent avec ce service de conciergerie : Renault et Safran notamment. La mairie du Havre a signé un partenariat, à la mi-janvier 2019, pour également faire profiter les fonctionnaires. D'autant que les prix sont les mêmes et parfois avec des rabais de 10% par rapport aux prix dans les commerces. C'est en fait la société ou la collectivité qui paye un abonnement.

Au final, l'entreprise est gagnante car c'est un gain de temps précieux pour les salariés, qui ne sont pas obligés de partir plus tôt du travail par exemple. "Ça me prend trois minutes de venir chercher mes courses, j'ai juste à descendre un étage", confirme Muriel, qui travaille à la mairie du Havre. "C'est très pratique. Au mois, je n'ai pas à aller faire la queue dans les magasins, à perdre une heure de mon temps. Là, je peux profiter de cette heure tranquillement chez moi", ajoute Céline.

Ça permet de déléguer des corvées et de rentrer plus tôt à la maison"

Une entreprise havraise qui s'est développée

Créée à l'été 2012, la "Minut'Rit" a bien grandi depuis. 35 conciergeries sont ouvertes partout en France, de Nice à Toulouse en passant par Lille. "Les entreprises sont vraiment à l'écoute du bien-être de leurs salariés", confirme Cécile Tauvel, la co-fondatrice de l'entreprise avec son mari. Au Havre, plusieurs milliers de clients bénéficient de ce service de conciergerie. Et une cinquantaine de fournisseurs collaborent. "Cela me permet d'avoir 15% de travail en plus. J'ai tout de suite dit oui", explique Blandine, qui tient un magasin de pressing au Havre.