Le laboratoire des jouets de Villeneuve d'Ascq teste chaque année des dizaines de jouets suspectés de ne pas correspondre aux normes européennes. Parmi eux, de plus en plus de produits issus des market places. Le ministre en charge des PME et PMI, Alain Griset, promet des mesures.

Au laboratoire des jouets de Villeneuve d'Ascq, Alain Griset alerte sur les achats via certaines plateformes

En 2019, plus de 760 prélèvements ont été effectués sur des jouets. 23% étaient non conformes

A deux semaines de Noël, la hotte du Père Noël commence à se remplir. Mais attention à la provenance et la qualité des jouets qui seront au pied du sapin. C'est le message que veut faire passer Alain Griset. Le ministre nordiste en charge des PME et des PMI s'est rendu vendredi à la DGCCRF, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Son laboratoire des jouets à Villeneuve-d'Ascq contrôle en une année 760 produits qui ont été ciblés par ses services.

Et alors que le commerce en ligne se développe depuis quelques années, il veut alerter des dangers concernant les achats sur les market places, ces plateformes qui proposent des produits, via des vendeurs intermédiaires. Car les résultats des tests sont bien plus mauvais sur les jouets issus de ces plateformes.

En 2020, 60% ont été jugés non conformes et 20% d'entre eux sont même considérés comme dangereux. L'une de ces plateformes est dans le viseur des autorités, avec 100 % de non conformité. Le problème, c'est que ces sites sont bien difficiles à contrôler. "La place de marché elle même n'est pas obligée de vérifier la conformité. C'est juste un hébergeur, un intermédiaire. C'est ainsi qu'elle se défend." explique le ministre qui promet une règlementation européenne très rapidement:"Des travaux devraient aboutir dans les prochaines semaines. Les plateformes devraient alors être obligées de vérifier la conformité de ce qui est vendu".

En attendant, c'est au consommateur de prendre ses précautions. "D'abord s'assurer sur notre site que le produit n'est pas répertorié par nos services comme non conforme," explique Viriginie Beaumenier, la directrice générale de la répression des fraudes. "Le marquage CE est aussi un gage de qualité, même s'il n'est malheureusement pas suffisant. Et puis le prix est aussi un indicateur, il faut se méfier des prix ridiculement bas".

Sur une place de marché ciblée, 8 jouets ont été analysés, 100% sont non conformes, dont 62% dangereux © Radio France - Sophie Morlans

Alain Griset s'est ensuite rendu dans un magasin de jouets à Hem, près de Roubaix, en pleine période cruciale, puisque ces boutiques réalisent à cette période 40% de leur chiffre d'affaires. "Depuis qu'ils ont rouvert, le dernier week-end de novembre, les petits commerçants bénéficient d'un afflux de clients", se réjouit le ministre. "Ca ne doit pas être un phénomène de mode, il faut que ça dure dans le temps. Un petit commerce multiplié par un ou deux salaires. Ca fait beaucoup d'emplois."