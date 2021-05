Au lac d'Aiguebelette, la saison des activités outdoor redémarre dans l'incertitude

Le déconfinement avance comme l'été se rapproche ! Les sports "outdoor", en extérieur, retrouvent peu à peu leur clientèle. Les activités en groupe ne sont pas encore possibles, du moins pas hors du cadre familial ou amical. Cependant, il reste un tas de choix. Au lac d'Aiguebelette, la base de loisirs Vertes Sensations propose de multiples activités : du stand-up paddle au parapente, en passant par le canyoning.

Philippe Millet est le gérant de Vertes Sensations.

France Bleu Pays de Savoie - C'est une saison estivale qui démarre dans l'incertitude pour vous ?

Philippe Millet - Oui, à l'image de l'année précédente. On rentre à petits pas dans la saison, avec des éclaircies qui arrivent les unes après les autres. Le contexte météo est à l'image du contexte sanitaire. Malheureusement, on s’accommode en attendant des jours meilleurs.

Concrètement, quelles activités on peut faire en ce moment au sein de votre base de loisirs ?

Les activités sont soit sur l'eau, avec du canoë,du kanak, du pédalo... On loue des équipements de via ferrata, on peut aussi faire du vélo. Toutes ces activités se font dans un cadre de location de matériel individualisé jusqu'au 19 mai.

Comment vous vous adaptez à la crise sanitaire, vous mettez en place des activités différentes de d'habitude ?

Disons qu'on a différents types de publics, donc il y a toute une partie qui est mise de côté. Pour l'instant toutes les offres en direction des groupes sont différées. Là où on a rebondit, c'est sur la clientèle individuelle et sur les petits groupes d'amis ou familiaux.

Vous misez sur quoi pour cet été ?

On va être raisonnablement optimiste, mais globalement je pense que le touriste français sera là. Je mets des réserves sur le public étranger, notamment les Hollandais qui sont très consommateurs d'activités outdoor. L'année passée cette clientèle a été bien compensée par les Français et le fait qu'eux-mêmes n'aient pas pu partir à l'étranger.

Les activités en groupe vont pouvoir reprendre après le 19 mai ?

J'espère qu'on aura un élargissement et qu'on va pouvoir faire évoluer nos offres en direction de ce public puisqu'on a une forte demande, notamment de la part des groupes d'amis. Il y a aussi les scolaires qui sont prévus durant le mois de juin, ainsi que les centres de loisirs et on commence à avoir des demandes d'organisation de séminaires pour des adultes. Les activités de groupe sont en attente d'une autorisation officielle.