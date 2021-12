Au Lioran et dans le Sancy, une première semaine de vacances sur les chapeaux de roue

Chez nous, les stations de ski se portent bien, merci pour elles ! La première semaine des vacances de Noël vient de s'achever, et le bilan est excellent. "La fréquentation sur notre site est en augmentation de 30 à 60% par rapport aux saisons avant-Covid, explique Hervé Pounau, directeur de la station du Lioran, dans le Cantal. Pour les hébergements, c'est complet !" Même son de cloche au massif du Sancy, comme l'explique Amélie Leclerc, chargée de communication à la station de Super-Besse.

On a eu une superbe première semaine de vacances, avec de la neige, du soleil, et beaucoup de skieurs. Notre fréquentation est très au-dessus de la moyenne. Je pense qu'on a un tiers de visiteurs en plus par rapport à nos chiffres habituels. C'est un vrai soulagement !