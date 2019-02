Des lycéens poitevins soutiennent une camarade Albanaise menacée d'expulsion

Poitiers, France

Ce vendredi, après les cours, les élèves du lycée Kyoto se sont rassemblés sur le parvis pour soutenir Fluturie, élève en seconde bac pro hôtellerie. Parce que la famille de Fluturie n'a pas obtenu l'asile, et doit maintenant quitter le territoire français. Impossible pour ses camarades, qui font passer une pétition de soutien sur change.org notamment.

Quand tu connais les valeurs de la France, égalité et fraternité, c'est où ça ?"

Depuis un an et sept mois, la famille de Fluturie, ses deux parents et ses trois frères et sœurs, vivent à Niort. La semaine, la lycéenne est est à l'internat de Kyoto. "Elle a de bonnes notes et _fait tout pour réussir__"expliquent tous les lycéens présents au rassemblement. Dorsane, amie de l'adolescente, ne comprend pas cette décision. "Elle est intégrée, et quand tu connais les valeurs de la France, égalité et fraternité, c'est où ça ?"_ questionne la lycéenne.

La réaction de trois lycéens venus en soutien à Fluturie et sa famille. Copier

Dans le niortais aussi les habitants se mobilisent contre cette expulsion. A Niort, les enseignants et les parents d'élèves du collège Jean Zay, où est scolarisé la sœur de Fluturie, se rassemblent devant la préfecture de Niort à 10h30. Un rassemblement organisé avec l'association ARDDI.