Au Magasin et Studio Photo "William B" à Besançon, retrouvez le Roi des Clichés !

Héritier du savoir-faire de Michel Cupillard, dont il a pris la succession, William Beekman a gardé la même exigence de son prédécesseur, tout en amenant son regard personnel sur la photographie. Ainsi, avec la complicité de Sylvie, Laborantine Professionnelle, il peut vous accueillir dans son Studio Photo entièrement équipé, disposant d'un salon de réception et d'un écran de visionnage, pour vous permettre de découvrir vos photographies de manière confortable et conviviale. La réalisation de photos d'identité et photos dématérialisées pour tous vos documents est également possible !

Actuellement, dans la Boutique "Photo William B", profitez d'Offres spéciales "Fête des Mères", 4, avenue de l'Observatoire à Besançon.

Et sur son site notre photographe vous propose une nouvelle application, afin de commander vos photos depuis votre téléphone, avec la qualité d'un vrai Labo Photo !