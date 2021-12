Le risque était là, mais les marques et les enseignes ont anticipé : à quelques jours de Noël, la chaîne nordiste de jouets PicWicToys échappe à la pénurie.

Au magasin PicWicToys de Lomme, "on a anticipé, il n'y a pas de pénurie !"

Noël, c'est déjà dans dix jours ! L'heure commence à tourner pour faire les dernières courses de Noël. Cette année est encore un peu particulière, entre la hausse des prix de l'énergie et la reprise épidémique. Mais bonne nouvelle : les rayons des magasins de jouets restent remplis. Vous trouverez bien les sacs à dos Pokémon, et les coffrets Barbie de vos listes de Noël, rassure-t-on chez la chaîne nordiste de vente de jouets PicWicToys.

Rayons remplis

Le Covid n'a pas perturbé les approvisionnements cette année, explique Jordan Coutereau. Il gère le magasin de l'enseigne nordiste PicWicToys de Lomme, près de Lille. "On a anticipé, il n'y a pas de pénurie ! Il y a eu des choix sur certains produits, explique-t-il. Par exemple : le Made in France a été mis en avant. C'est une demande des clients, mais c'est aussi une façon d'assurer les approvisionnements. Il n'y a pas de rupture sur le Made in France !"

Il n'y a pas de rupture sur le Made in France ! Jordan Coutereau, gérant du PicWicToys de Lomme

Certains produits phares sont en rupture, mais la crise sanitaire n'y est pour rien, assure-t-il. Et heureusement, car il réalisent la moitié de son chiffre d'affaire annuel rien qu'entre septembre et décembre.