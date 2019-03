Au Magny dans l'Indre, un luxembourgeois fait revivre un restaurant abandonné

Le Magny, France

Il a dormi trois heures Rudy Rübel. Et pourtant, à peine le soleil levé, ce restaurateur autodidacte est déjà cuisine pour préparer ses plats. Et à midi, c'est lui qui sert : "Vous avez des andouillettes de veau et de la purée maison. Nous avons aussi des fruits de mer. Qu’est-ce que vous préférez ?" lance le patron.

Au Magny, un luxembourgeois fait revivre un restaurant abandonné © Radio France - Victor Vasseur

Ce luxembourgeois est arrivé en France au milieu des années 2000 : "J’ai cherché depuis quatre ans une affaire en France. C’était difficile de trouver la bonne affaire, où l’on craque. Cet établissement a déjà fait trois fois faillite mais j’y crois."

Ce qui lui plait dans le Berry ? "Les vaches. Mais aussi les gens. J’ai rarement croisé en France des gens accueillant comme ici. Je suis arrivé le 22 décembre 2018 du pâté, du miel, des œufs. Je suis tombé dans un paradis, j’espère que cela va rester comme ça."

Au Magny, un luxembourgeois fait revivre un restaurant abandonné. © Radio France - Victor Vasseer

Dans les cuisines du Relais du Prieuré au Magny dans l'Indre. © Radio France - Victor Vasseur

Pour lancer le restaurant, Rudy s’est entouré de deux cuisiniers. Il recherche une serveuse. Le patron l'assure, la plupart des produits sont issus de producteurs locaux comme la viande, le fromage et les légumes.

Au Magny, un luxembourgeois fait revivre un restaurant abandonné. © Radio France - Victor Vasseur

Le 500è clients le week-end dernier

Dans ce restaurant, Rudy Rübel peut accueillir jusqu'à 80 clients. Pascal, 62 ans, vient tous les jours prendre son café. Il habite juste en face : "Ça donne une impulsion au village. Ici, il n’y a pas de commerce. Cela donne une proximité et permet aux habitants de se rencontrer."

A la mairie, on commençait à ne plus y croire. Pendant trois ans, des annonces sans réponse sur le site du Bon Coin. C'est le maire Gérard Défougère qui a convaincu Rudy Rübel de s'installer : "Ce restaurant, c’est ce qu’il nous faut pour redonner de la vie. Si on trouve des animations culturelles, ce qui est le cas. _Un commerce dans un centre-bourg, c’est hyper important_."

Le maire de la commune Gérard Défougère. © Radio France - Victor Vasseur

Si aujourd'hui "le Relais du Prieuré" est un restaurant, il fera bientôt office d'hôtel dans les prochaines semaines. Rudy Rübel compte aussi installer une petite épicerie avec des produits locaux à l'entrée.