Au Mans, ce bar a rouvert pour vendre des boissons à emporter

On ne fait plus que passer devant le comptoir.

Il n'y a plus de verres, seulement des bouteilles et quelques gobelets. Le bar de Christophe Tibot n'a plus de chaise car on n'y fait que passer. Mais il a conservé une grande partie de ses clients. Depuis le 11 mai, le Plateau est à nouveau ouvert mais il ne veut que des boissons à emporter. Une possibilité offerte par la licence IV, explique le patron, presque étonne que davantage de bars ne l'aient pas imité.

Le matin c'est café, "une habitude" pour Karine, habitante de quartier, qui repart avec son gobelet en carton. En fin de journée c'est surtout l'assortiment de bières en bouteilles qui a du succès. Certaines sont au frais, c'est du prêt-à-boire. Christophe a remplacé le slogan "restez chez vous" par "buvez chez vous".

A la demande des clients

Presque devenu caviste, il avait commencé à vendre des bouteilles de vin et de bières locales avant l'épidémie, à la demande de clients. Il a ajouté des jus de fruits à son assortiment et quelques aménagements à sa salle. "Comme il y a une entrée et une sortie séparée j'ai installé un sens de circulation, et un maximum de trois personnes sont autorisées à l'intérieur".

Une façon de continuer à travailler en attendant de pouvoir rouvrir dans des conditions normales.