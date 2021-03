Au Mans, des coupes de cheveux gratuites pour les étudiants qui souffrent de la crise sanitaire

A compter de ce mois de mars 2021 et jusqu'à la fin de cette année scolaire, le Centre de formation des apprentis (CFA) coiffure du Mans propose aux étudiants de leur couper les cheveux gratuitement. Un geste de soutien simple et concret aux jeunes qui souffrent des effets de la crise sanitaire, qu'il s'agisse de l'isolement ou de difficultés financières.

Echange de savoirs

Pour bénéficier de ce dispositif, il suffit de prendre rendez-vous au salon du CFA (voir plus bas). La coupe, homme ou femme, sera gratuite sur présentation de la carte d'étudiant. Mais pour les étudiants qui le souhaitent, et afin de prolonger l'échange et le lien qui pourraient se tisser pendant la coupe, il est aussi possible de donner de son temps en retour ."Par exemple sous la forme d’une heure de soutien en mathématiques, français, histoire, physique, une aide aux révisions, etc", indique la CFA, qui précise que les "modalités [sont] à fixer ensemble".

Où s'adresser ?

Il suffit de contacter le CFA au 02 43 84 55 27. Le centre se trouve 189 avenue Henri Champion, près du Lycée sud. Le site est accessible en bus.