Les incertitudes sont levées. Lors des prévisions, en décembre 2017, le maire du Mans, Jean-Claude Boulard avait annoncé une possible hausse de 0,5% des impôts pour la Ville et pour Le Mans Métropole. Mais depuis, l'horizon économique et financier s'est éclairci. Raison pour laquelle les impôts n'augmenteront pas au Mans en 2018.

Pourquoi?

Les dotations de l'Etat ne baissent pas.

La croissance est de retour et génère des recettes supplémentaires.

"La reconduction des dotations de l'Etat et l'effet richesse fiscale justifient un taux zéro", résume Jean-Claude Boulard, le maire du Mans, alors que le conseil municipal se réunit ce jeudi soir aux Quinconces.