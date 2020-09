Au Mans, la réouverture du cinéma CGR - Le Colisée est à nouveau reportée

Les portes vont encore rester closes durant plusieurs semaines au cinéma CGR - Le Colisée, en centre-ville du Mans. La réouverture de l'établissement est reportée pour la quatrième fois. Initialement prévue le 30 septembre, elle devrait intervenir le 14 octobre 2020, pendant les vacances de la Toussaint. La directrice explique que, d'un point de vue financier, il est plus raisonnable qu'elle-même et ses deux employés continuent à toucher le chômage partiel plutôt que de risquer de faire tourner le cinéma à perte. "On attend des jours meilleurs", résume la responsable. L'établissement qui compte sept salles est fermé depuis le confinement, mi-mars.

L'avenir du cinéma en question

De partielle, cette fermeture ne va pas devenir définitive, assure la directrice du cinéma Le Colisée, même si l'établissement est fragile. Elle en a obtenu, dit-elle, la garantie auprès de la direction du groupe CGR. Reste toutefois à savoir si, le moment venu, les spectateurs seront bien au rendez-vous. Oui, répond la responsable. Les clients du cinéma de la rue du port au Mans sont souvent des personnes âgées qui ne vont plus du tout au cinéma et qui reviendront lorsque la situation sanitaire sera meilleure. C'est, du moins, son analyse. La directrice du cinéma CGR - Le Colisée assure qu'elle n'est pas inquiète. Elle rappelle que ce sont tous les cinémas, en France qui connaissent actuellement des difficultés.