Au Mans, la rue Nationale se vide de ses commerces

Un local commercial sur sept est vacant dans cette rue qui qui part de l’avenue du général Leclerc en centre-ville du Mans pour rejoindre la place Washington. Dernier départ annoncé : celui du magasin de tissus Toto qui va s’implanter dans la zone commerciale de la Chapelle-Saint-Aubin.

En descendant cette rue Nationale, en centre-ville du Mans les habitants font tous le même constat: cet axe manque de dynamisme. « La rue n’attire pas ! Elle est triste », dit cette femme. « J’ai l’impression qu’elle est en train de mourir ! », témoigne un Manceau qui habite le quartier depuis soixante ans. « Le haut, jusqu’au feu , survit mais le bas est mort ! ». Derrière la vitrine de son magasin de prêt-à-porter féminin, Nadine regarde les voitures passer et se désole : « elle est sale, laissée à l’abandon ». La commerçante insiste : « il faudrait refaire les trottoirs, mettre un peu de verdure. Car il y a du passage, rue Nationale, ça bouge ! »

Des loyers trop élevés

A quelques mètres de là, une boutique de décoration vient de mettre la clé sous la porte. Le problème de cette rue, disent les commerçants, c'est que les loyers sont en général très élevés. L'association "Artisans du Monde", par exemple, n'arrive plus à faire face à sa dépense de 900 euros par mois. Elle a réussi à trouver un autre local, heureusement tout proche, explique Catherine Le Fur, l'une des bénévoles : « le chiffre d’affaire n’augmentant pas, il fallait soit fermer, soit trouver quelque chose de plus raisonnable ». Résultat, après discussion, « on a presque divisé le loyer par deux » en choisissant de s'installer ailleurs à partir de la mi-avril, détaille cette Sarthoise.

Le départ de Toto, une « locomotive » commerciale

Aujourd'hui, rue Nationale, au Mans, 1 local commercial sur 7 est vide. Et ce sera pire encore à partir du mois d'avril lorsque le magasin de tissus Toto aura rejoint la zone Nord du Mans : 400 mètres carrés de locaux vont devoir trouver un repreneur. Pour Thierry Garcia, le responsable de la boutique, l'avenir de Toto se joue plus dans une zone commerciale que rue Nationale : « les clients font leurs courses à l’extérieur car ils ont tout sous la main, c’est donc là qu’il faut être ! ». Et le patron enfonce le clou : « les gens ne veulent plus aller en centre-ville. Nous allons ainsi toucher de nouvelles personnes ». Avec le départ de Toto, la rue Nationale va perdre l'une de ses locomotives. Son voisin, le magasin de déstockage Mistigriff a fait en revanche le choix de rester. L'ancienne boutique "Palaf" implantée ici depuis 30 ans n'a aucune raison de bouger, explique son directeur, Patrice Grison : « notre clientèle vient en centre-ville ! ». Et il poursuit : « pour nous c’est plus facteur de réussite que d’aller dans les périphéries. Les clients se déplacent souvent de loin, par exemple du Perche ou d’Alençon car le magasin est historiquement implanté ici ». Les habitués considèrent que le déclin de la rue Nationale s'est accéléré ces cinq dernières années.