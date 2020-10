Au Mans, le brassard noir pour la colère rouge des restaurateurs

Loin de Marseille certes, mais solidaires malgré tout. Et inquiets, surtout. Des restaurateurs manceaux se sont mobilisés peu avant-midi contre la fermeture des établissements.

Timidement, des serveurs, restaurateurs et cafetiers du Mans se sont rassemblés ce vendredi 2 octobre 2020, à 11h45, pour la première fois, entre collègues, le brassard noir noué au bras, contre la fermeture des établissements dans les villes où circulent activement le virus, comme Marseille. Ils répondent à l'appel du chef étoilé Philippe Etchebest lancé lundi sur France Info. "Qu'on soit à Marseille ou à Paris, on soutient tous les restaurateurs, on est une grande famille... Surtout que ça peut aussi arriver chez nous", explique Brian, 25 ans, serveur place de la République.

"On ne veut pas revivre ça"

L'inquiétude les pousse à prendre position. "Psychologiquement, financièrement, moi, j'imagine pas une nouvelle fermeture... Je viens d'acheter une maison, ça risque de me mettre dedans !" craint Sonia, cheffe cuisinière au "Globe". "J'en ai un petit marre qu'on soit les boucs-émissaires de la France", s'énerve de son côté Olivier Boussard, le chef du Beaulieu La Suite, qui compte même continuer de se mobiliser avec le brassard noir chaque vendredi à 11h45.

"Dans le métro, dans le bus, tout le monde est serré ! Nous ici on a enlevé 40 places assises dans notre restaurant pour l'espace réglementaire..." se désole-t-il. En cas de nouvelle fermeture, comme pendant le confinement, il craint de devoir se séparer de certains salariés. Pour l'instant, le préfet de la Sarthe ne l'envisage qu'à partir de 22 heures, si le département passait en alerte renforcée.

