Au Mans, le MMArena change de nom et devient le stade Marie Marvingt

Ne dites plus "MMArena" mais "stade Marie Marvingt" : ce 27 juillet, dans un communiqué, le maire du Mans Stéphane Le Foll annonce le nouveau nom retenu pour l'enceinte de 25 000 places dont le contrat de naming avec l'assureur MMA a pris fin le 30 juin. "En concertation avec les maires de la métropole et la majorité municipale", précise l'élu, c'est le nom d'une pionnière de l'aviation qui a été retenu. Le stade du Mans devient la première enceinte sportive de plus de 20 000 places en France à porter le nom d'une femme.

Reconnaissance des femmes sportives

Stéphane Le Foll explique qu'il s'agit pour la ville du Mans de s'engager "sur la reconnaissance des femmes sportives et de leurs talents", précisant que le choix du nom de Marie Marvingt "porte une nouvelle ambition pour le stade du Mans. Au moment où l’équipe féminine de Le Mans FC s’est installée en Ligue 2, ce choix traduit une réelle connexion avec les projets du territoire".

Le maire du Mans précise qu'une invitation va être lancée à Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, afin qu'elle vienne inaugurer le stade.

Qui était Marie Marvingt ?

Surnommée "la fiancée du danger", Marie Marvingt (1975-1963) est une figure méconnue du grand public malgré ses nombreux exploits, notamment sportifs. Officieusement, elle est ainsi la première femme à terminer le Tour de France, en 1908, après avoir essuyé le refus des organisateurs.

Née dans le Cantal, Marie Marvingt n'a pas de lien personnel avec Le Mans, si ce n'est que, comme la capitale sarthoise, elle a marqué les débuts de l'histoire de l'aviation. "Notre territoire s’inscrit dans cette histoire de Saint-Exupéry (qui a grandi au Mans, NDLR) aux frères Wright", écrit le maire du Mans.

Infirmière et engagée dans les combats pendant la Première guerre mondiale, Marie Marvingt a aussi mené une carrière de journaliste. Avec 34 médailles et décorations, Marie Marvingt est à sa mort la femme la plus décorée de France.