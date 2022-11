Au Mans, le pub Le Mulligan's fait le plein pendant la Coupe du monde de football

La Coupe du monde de football au Qatar peut être du pain béni pour les bars qui retransmettent les matchs en direct.

Dans le centre ville du Mans, le pub Le Mulligan's diffusera le match France-Tunisie à partir de 16 heures ce mercredi.

Entretien avec Dominique Heurtebise, le gérant de l'établissement.

Depuis 10 jours et le début de la Coupe du monde au Qatar, vous avez choisi de diffuser les matchs. Cela doit attirer des clients...

Bien sûr ! Notre affluence est bien plus importante qu'habituellement, et en particulier pendant les matchs de l'équipe de France.

Remarquez-vous l'arrivée de nouveaux clients ? Des personnes qui ne connaissent pas votre bar et qui viennent

justement parce que les matchs y sont diffusés ?

Oui, ceci dit le Mulligan's est une institution au Mans. Les gens qui viennent savent qu'ils pourrons voir des matchs de l'équipe de France, mais aussi l'intégralité des matchs de la Coupe du monde de football. Nous diffusons aussi d'autres sports en direct, comme du handball ou du basketball.

Avez-vous des retours de clients depuis le début de la compétition ?

Ils sont plutôt satisfaits. Au Mans, tout le monde ne diffuse pas les matchs, alors les clients sont plutôt contents de savoir qu'on diffuse les matchs de la Coupe du monde dans notre établissement.

Comprenez-vous la décision des bars qui décident de boycotter la Coupe du monde et de ne pas diffuser les matchs ?

C'est leur décision. En ce qui me concerne, il aurait fallut boycotter la Coupe dès le début, quand le Qatar a été choisi pour être pays-hôte, il y a 10 ans. Aujourd'hui, nous avons cette compétition qui est organisée depuis longtemps, autant en profiter, et en faire profiter tous ceux qui veulent venir au bar.

Habituellement, l'hiver, quand il n'y a pas de terrasses, ça peut être compliqué pour certains bars...

Vous diriez que c'est une aubaine cette Coupe du monde ? Que ça peut rattraper les éventuels manques de l'hiver ?

Complètement ! Samedi dernier, à titre d'exemple, le match était à 17 heures. A cette période de l'année, et à cette heure-ci, le bar n'est pas plein, et là, il était rempli. Je souhaite que l'équipe de France aille le plus loin possible. Economiquement, ce sera une bonne chose pour nous et pour finir l'année en beauté.

Y-a-t-il quelque chose de prévu pour la demi-finale ou la finale ?

Pour l'instant, non. Nous allons laisser les choses se faire tranquillement et espérer que les Bleus aillent le plus loin possible. On croise les doigts !