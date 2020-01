Au Mans, les commerçants du quartier de la gare souffrent de la grève

Hôtels, taxis, restaurants : avec la grève qui dure depuis plus d’un mois à la SNCF, l’activité des commerçants et artisans est en berne dans le secteur de la gare Nord du Mans. Le mois de janvier est, pour l’instant, un peu moins morose que celui de décembre.

En gare Nord du Mans, les chauffeurs de taxi s’impatientent. A certaines heures de la journée, les quais de la gare sont déserts. « Pas de train, pas de client », résume l’un d’entre eux qui annonce un chiffre d’affaire divisé par deux au mois de décembre, tandis que son voisin dans la file d’attente évoque « moins 20% ». Pendant ce temps, expliquent ces artisans indépendants, « nous devons continuer à payer nos charges et rembourser notre licence ». De l’autre côté du parvis de la gare Nord du Mans, le constat est le même chez certains restaurateurs. « Surtout le vendredi soir et le dimanche soir », relève Yassine qui gère un fast-food : « Chez nous, l’activité a chuté de 30% ».

Certains hôtels moins fréquentés

Dans le quartier de la gare, les hôtels sont également moins fréquentés. Par exemple l'Ibis avec ses 90 chambres, géré par Pierre Leclercq. « Nous avons beaucoup d’annulations de dernière minute, notamment des groupes d’affaire le 8 décembre. Notre chiffre d’affaire est en baisse de 20% à 30% par rapport à l’année dernière à la même époque ». Le son de cloche est en revanche différent dans l'hôtel Campanile qui assure ne pas souffrir de la grève car il héberge souvent, à la semaine, des clients habitués, explique Jérémy, son sous-directeur. « Les personnes qui sont obligées de travailler prennent leur voiture », explique-t-il. « Nous n'avons aucun impact négatif »

LIRE AUSSI : Au Mans, les commerces de proximité impactés par la grève

L'imprévu est également le quotidien de Jordan Leblond, gérant de la société de location de voitures "enterprise" : « Des parisiens qui annulent leur déplacement en train au Mans et qui annulent aussi le véhicule qu’ils avaient réservé. Ou alors des personnes qui veulent une voiture à la dernière minute. On ne sait jamais à quelle sauce on va être mangés ! ».