Au Mans, les marchés reprennent à partir de dimanche

Changement de cap à la mairie du Mans. Après avoir suspendu les marchés à partir du mardi 24 mars, sur décision du gouvernement pour lutter contre le coronavirus puis avoir renoncé à demander une dérogation au préfet comme il en avait la possibilité, le maire, Stéphane Le Foll annonce finalement la reprise progressive des marchés alimentaires.

Les marchés de Pontlieue et des Jacobins rouvrent à partir de dimanche 19 avril. Puis, ce sera au tour des marchés des Maillets, à partir du mardi 21 avril, des Sablons à partir du jeudi 23 avril et de celui du Pâtis - Saint Lazare, le samedi 25 avril. Le marché du jeudi soir, place de la République, reste lui suspendu. (Les marchés du mercredi et du vendredi reprennent également aux Jacobins).

Des conditions sanitaires très strictes

Les clients comme les commerçants des différents marchés du Mans devront respecter l'ensemble des "mesures barrières" pour lutter contre la propagation du coronavirus. Tous devront porter un masque : soir le leur, soit celui fourni par la mairie à l'entrée des marchés. La Ville du Mans installera un marquage au sol pour que les distances de sécurité soient respectées. Elle fournira également du gel hydroalcoolique pour le nettoyage des mains.