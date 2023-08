Au Mans, les restaurateurs satisfaits de leur saison malgré la météo

"On cartonne ! On n'a jamais aussi bien travaillé malgré la météo. Le mois d'août commence très très bien" se réjouit Réza, le gérant de la pizzeria Antonia. Au Mans, les restaurateurs s'en sortent malgré la pluie, les nuages et la vingtaine de degrés. En ruralité, "c'est plus mitigé" indique l'UMIH 72, l'Union des métiers des industries et de l'hôtellerie.

Cette météo, à l'image de celle de fin juillet 2023 , contraint certains restaurateurs à diminuer la voilure. "Ca se passe pas trop mal bien qu'on aurait préféré qu'il fasse un peu plus beau : on aurait pu utiliser la terrasse et le patio", explique Antoine Halo, le patron du restaurant de burger Ernest'Inn. Il doit faire l'impasse d'une quinzaine de places en extérieur.

Cette perte est compensée par la présence de nombreux clients. "Beaucoup de familles, des touristes, des gens qui ne sont pas partis en vacances et d'autres qui en reviennent et qui ont envie de se retrouver", décrit Antoine Halo, le patron du restaurant de burger Ernest'Inn au Mans.

Des clients qui dépensent

Dans la pizzeria Antonia, les équipes sont parfois obligées de refuser des clients. L'établissement réalise 140 couverts par jour et avec des budgets assez conséquents relève le patron Réza. "On parle de crise partout mais dans la restauration les gens se lâchent !". Le ticket moyen est de vingt euros le midi, trente euros le soir.

Des membres de l'équipe de la brasserie Madeleine au Mans. © Radio France - Lucie Amadieu

À quelques mètres de là, dans la brasserie Madeleine, le montant du ticket moyen est même deux à trois euros plus élevé que l'année dernière. "C'est grâce à l'alcool, les gens ont encore ce côté 'bon vivant'. Malgré l'inflation, les gens n'hésitent pas à se faire plaisir quand même", note Jérémy Lelong, le responsable de salle de l'établissement. Là aussi, les services sont bien remplis : jusqu'à 500 couverts par jour. Cette affluence s'explique aussi par le nombre de restaurants fermés pour les vacances.