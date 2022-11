Au Mans, plus de 600 motards défilent contre le contrôle technique des deux-roues

Une mobilisation très bruyante ce samedi 26 novembre au centre-ville du Mans. Les motards de toute la Sarthe se sont rassemblés pour protester contre la volonté du gouvernement de mettre en place un contrôle technique aux deux-roues. C'est un appel national de la fédération française des motards en colère. Selon les organisateurs, 620 motos se sont élancées près du circuit des 24 heures du Mans pour ensuite rejoindre la préfecture du département.

Ces motards jugent cette loi inutile. "Vu qu'on n'a pas de protection, la plupart des motards font attention. Ils révisent leurs disques, freins, pneus. Je ne vois pas l'utilité du contrôle technique à part pour voler de l'argent", accuse Bryan.

En début de mois, le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune indiquait vouloir un texte "le moins pénalisant possible". "Je crois qu'il faut qu'on soit raisonnable et proportionné", a-t-il insisté.

Mais cet argument ne convainc pas Loris, 22 ans : "C'est une loi régit par des gens qui n'y connaissent absolument rien. La moto c'est dangereux alors quand on y va on est conscient des risques. C'est dans notre intérêt et celui des autres de faire attention. Les motards sérieux respectent les normes et la sécurité".

Nous ne sommes pas des gens irresponsables - Loris, 22 ans

Selon ces motards, le problème est ailleurs : la loi concernerait les deux-roues au delà de 125 centimètre cube. "Je ne vois pas pourquoi on se ferait sanctionner par cette loi alors que les 50cc sont beaucoup moins en règle que nous. Les propriétaires changent le moteur, le carburateur, le pot d'échappement. En faites, ils partent d'une moto et en font une moto de piste", s'insurge Matthis, habitant de Parigné l'Évêque.

Avec quel moyen de contrôle ?

Avec plus de 40 ans de route au guidon d'une moto, René s'interroge sur les moyens de contrôle. "Vous n'allez pas former je ne sais combien de milliers de mécaniciens comme ça du jour au lendemain. Actuellement, les contrôleurs, ils feraient quoi ? Ils regarderaient les pneus et c'est tout, ils n'ont pas de formation sur le sujet", lance de retraité.