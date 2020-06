Au Mans, reprise timide dans les restaurants du centre-ville

Dans l'arrière cuisine, après le déjeuner, Pascal Lorin fait ses comptes. Le patron du restaurant "La Bohème", place de la République, au Mans ne cache pas sa déception : "J'avais prévu entre 80 et 100 couverts. Nous en avons fait 45. Une petite moitié". Le gérant tente une explication : "Quelques habitués sont présents mais beaucoup sont encore en télétravail. Espérons que ce ne soit que le début et que les gens reviennent".

Que le client se sente en confiance du point de vue sanitaire

Cette reprise en douceur satisfait son collègue Franck Jérôme, patron de trois établissements dont "L'un des sens", rue du docteur Leroy : "Nous non plus, nous n'avons pas eu une vague de clients. Ce n'est pas plus mal, car la reprise est difficile après deux mois et demi. Nous devons tout recadrer mais nous sommes satisfaits de ce premier déjeuner. Il faut que le client se sente en confiance. Si nous faisons les choses bien, du point de vue sanitaire, nous devrions tenir dans la durée". Si la plupart des restaurateurs de la place de la République évoquent une reprise "en douceur", certains, comme "Le Venez" disent avoir réalisé un bonne journée : "120 couverts au lieu de 180, en temps normal", indique Loïc Rase, le patron.

Faire un premier bilan dans un mois

Toute la question pour ces professionnels, est de savoir si la relance sera réellement et rapidement au rendez-vous : "Pour boire un verre oui. Pour déjeuner, c'est à voir", indique Carlos, le patron de la brasserie "Le Globe" qui estime opportun de faire une premier bilan "dans un mois". Place de la République, au Mans, les restaurateurs indiquent enregistrer un nombre significatif de réservations pour le dîner.