Au Mans, une mobilisation "historique" pour une manifestation du 1er mai

Ce lundi 1er mai 2023 est doublement historique au Mans : d'une part les syndicats ont défilé ensemble et d'autre part beaucoup de Sarthois se sont mobilisés. La police a dénombré 4.000 manifestants, contre 6.700 selon les syndicats. Une telle mobilisation c'est en grande partie due aux mois de contestation de la réforme des retraites.

Sur les pancartes, dans les slogans, dans les témoignages, un même sujet revient. "Le gros problème, c'est la réforme des retraites", expose Michelle. "On veut le retrait de cette réforme injuste", renchérit Jacky. "C'est ça la priorité et après la défense des droits des travailleurs" pour Patrick.

"On ne peut pas parler des retraites sans parler des conditions de travail", estime Arnaud Reguerre, le secrétaire départemental de la CFDT en Sarthe. Un avis que partage Louise :"Ca fait partie de nos droits de pouvoir profiter d'une retraite en bon état de santé quand on est encore assez jeune pour pouvoir en profiter, surtout pour les gens qui ont commencé à travailler tôt". "On travaille pour le bien commun, on cotise, on paie nos impôts alors au bout d'un moment on a le droit à un juste repos", ajoute Julien.

De nombreuses pancartes font référence à la réforme des retraites. © Radio France - Lucie Amadieu

"Un 1er mai exceptionnel"

"Il fait beau, le mouvement social est en pleine forme, puissant, rassemblé autour d'une revendication simple et claire", sourit Éric Demougin, le secrétaire départemental de FSU en Sarthe. "On attend que ce gouvernement sorte de la surdité dans lequel il est. Il faut arrêter avec cette réforme et la retirer."

Les opposants à la réforme des retraites attendent la décision du Conseil constitutionnel. Ce mercredi 3 mai, les Sages devront se prononcer sur la deuxième demande référendum d'initiative partagée (RIP) déposée par les parlementaires de gauche. La première demande de RIP avait été rejetée le 14 avril dernier.

