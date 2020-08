Au marché d'Yssingeau, le masque obligatoire ne fait pas que des heureux.

Ils étaient nombreux à marquer un court arrêt à l'entrée du marché d'Yssingeaux, ce jeudi 6 août. Sur des barrières installées par la mairie, des panneaux rappellent l'obligation de porter un masque pour accéder au marché, l'un des plus importants de Haute-Loire. "Il faut que je repasse chez moi, c'est quand même pénible", peste une habitante, cliente historique du marché, qui a oublié le précieux sésame.

Si l'entrée n'est pas contrôlée - des gendarmes patrouillent directement à l'intérieur du marché - la mesure est globalement bien respectée dans les allées bondées du marché, qui a fait le plein. A côté de son étal de fromage Jean-Louis se réjouit de voir que la décision n'a pas fait fuir les clients. "Les clients sont au rendez-vous et beaucoup me disent que ça les rassure. Si ils viennent c'est gagnant-gagnant parce que pour nous, les commerçants, c'est aussi plus sûr."

Marché écourté

Mais sous une température de 32 degrés, les passants sont nombreux à se plaindre des inconvénients du port du masque : chaleur, difficulté à respirer ou tout simplement à se comprendre. Derrière les étals certains s'isolent d'ailleurs pour respirer à l'air libre. C'est le cas de Sylvie, qui ne compte pas rester longtemps : "je comprend que ce soit obligatoire mais c'est très difficile quand il fait chaud. D'habitude je reste parler avec des amis et les commerçants, mais là je veux juste sortir pour l'enlever".

Pour d'autres, c'est le contact humain qui manque le plus. "Ça casse tout. On rencontre des gens et on ne peut pas leur faire la bise, on ne se reconnait pas entre nous... C'est triste d'en arriver là", se désole un couple d'habitués.

Une situation qui durera jusqu'au 4 septembre, date de fin de l'obligation.