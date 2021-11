Au marché de Noël d'Argenton, l'esprit de fête est bien là malgré les mesures sanitaires

Les effluves de vin chaud ou encore la douce odeur du pain d'épice. Ca y est, la saison des marchés de Noel est ouverte ! À Argenton-sur-Creuse par exemple, le marché de Noël franco-allemand se déroule ce week-end. C'est une véritable institution dans la région, qui réunit habituellement 5 000 personnes par week-end. Cette 21e édition est forcément un peu particulière étant donné le contexte : il faut présenter un pass sanitaire pour déguster les délicieux bretzels qui s'y trouvent, et se promener avec son masque dans les allées.

Les organisateurs avaient anticipé les mesures sanitaires

La présidente du comité de jumelage entre Ulm-Wiblingen (en Allemagne) et Argenton, qui organise ce marché de Noël, a évidement tendu l'oreille lors des dernières annonces du gouvernement il y a quelques jours concernant la crise sanitaire en France. "On est contents de pouvoir faire le marché de Noël, parce qu'en effet on a eu un peu peur. Mais en même temps on a mis toutes les chances de notre côté : on a depuis le début insisté sur le contrôle du pass sanitaire, il y a un sens de circulation, et le masque est obligatoire. On avait prévu ça depuis début Septembre. On s'était dit : peut-être que d'ici fin Novembre on pourra alléger un peu. En fin de compte non, donc on a tout maintenu." détaille la présidente Jutta Mimault.

Une ambiance forcément un peu différente

Humer les odeurs et déguster le traditionnel vin chaud et différentes gourmandises du marché de Noël avec un masque n'est pas forcément chose évidente, mais tout le monde se plie à la règle dans les allées de la Halle municipale. "On ne porte le masque que par raison. Ca ne fait plaisir à personne franchement, c'est très désagréable" convient Alain, venu chercher plusieurs caisses de champagne. Une difficulté aussi pour les exposants, qui ont parfois du mal à se faire comprendre avec le bruit ambiant plus le masque. Mais tout le monde est bien conscient qu'il n'y a pas trop le choix, et ca n'empêche pas totalement de s'immerger dans l'ambiance de Noël.

Ca fait du bien de voir une ambiance de Noël plutôt qu'une ambiance de covid - Patrick

Il est possible de déguster du vin chaud et autres spécialités de Noël dans un coin restauration. Ce que fait Olivia avec grand plaisir: "C'est le seul moment de l'année où je bois du vin chaud, et j'adore le marché de Noël pour ça !" se réjouit la visiteuse, accompagnée de deux amies.

Le marché de Noël franco-allemand d'Argenton-sur-Creuse se poursuit encore ce dimanche 28 Novembre jusqu'à 18 heures.