Au marché de Noel de Limoges, les Limougeauds se serrent la ceinture mais veulent profiter des fêtes

Les chalets pour boire du vin chaud ou manger des beignets ont ouvert ce week-end, place de la Motte et place de la République, prêt à accueillir les Limougeauds, dans une ambiance festive de Noël. La petite-fille d'Anne est dans le manège en forme de sapin : elle la prend en photo depuis les barrières. Elle vient tous les ans profiter des animations. "On essaye d'avoir l'esprit de Noël, au moins cette année, avec tout ce qu'il s'est passé... On a eu des Noëls ou certaines personnes n'ont pas pu venir parce qu'il y avait le covid et les confinements. Donc voilà, le principal, c'est de se retrouver en famille" explique Anne.

Les Limougeauds sont venus profiter des nouvelles activités du marché de Noel. © Radio France - Philippine Thibaudault

Profiter de Noël tout en réduisant le budget

En cette fin d'année, tous les prix augmentent et forcément, ça impacte l'organisation des fêtes de fin d'année. Jean-Luc le reconnaît : il va falloir faire des concessions. "C'est clair et net : moitié moins de cadeaux. Et pour Noël, un peu de saumon quand même" s'amuse le retraité.

Laurence ne vit plus à Limoges, mais elle revient exprès à cette période de l'année pour profiter du marché de Noël. Dans la famille, ils se sont passés le mot : il y aura moins de cadeaux au pied du sapin cette année. "On s'est dit que tout le monde devait garder son argent pour vivre toute l'année" confie-t-elle.

Différents commerçants se sont installés au marché de Noel, place de la Motte, à Limoges. © Radio France - Philippine Thibaudault

Des commerçants inquiets

Dans son petit chalet, Youri sert des spécialités alsaciennes. En tant que commerçant, il y a bien une chose qui l'inquiète et qui impacterait son chiffre d'affaires : "C'est le prix de l'essence... Les gens qui sont dans la ville viendront sûrement, mais ceux qui sont plus loin, de quelques kilomètres, ils vont sûrement rester chez eux", regrette Youri.

Youri garde tout de même le sourire : il y a du monde pour ce premier week-end de festivités et Noël est la meilleure période de l'année pour son commerce.