Au marché de Noël de Nantes, de nouvelles restrictions sanitaires

Du vin chaud, de la tartiflette, les classiques du marché de Noël sont présents à Nantes, mais pour manger il faudra aller dans une zone bien délimitée en présentant son pass sanitaire. La décision a été prise ce jeudi soir suite aux annonces gouvernementales. "La difficulté c'est que le marché de Noël regroupe beaucoup de commerçants, explique Thibault Delourme, PDG de l'entreprise 2A Organisation en charge de ce rassemblement. On a fait ce travail de regrouper l'offre alimentaire autour de la fontaine."

Pass sanitaire obligatoire pour manger et boire

Une cinquantaine de "mange-debout" a été installée, entourée par une barrière en bois. Pour y accéder, il faut présenter un pass sanitaire valide. Sans ce dernier, il sera impossible d'enlever le masque et donc de pouvoir manger ou boire sur le site du marché de Noël. "L'enjeu c'est vraiment d'isoler les gens qui retirent leur masque et dont le pass sanitaire a été contrôlé, abonde Thibaut Delourme. Cela va nous permettre de maintenir l'organisation de l'évènement en toute sécurité, c'est le plus important."

Les barriques sont inspectées par les services de sécurité pour vérifier que cette zone respecte les normes en matière d'évacuation et de risque d'incendie © Radio France - Florian Cazzola

"C'est peut-être plus prudent, il vaut mieux ça que d'être tous autour des stands", explique Marie-Noëlle. Elle est venue avec son amie Monique, les deux comparses ont pour habitude de se retrouver pour un apéro au marché de Noël. Cette nouvelle disposition n'a pas l'air de vraiment les déranger, bien au contraire. "C'est plus convivial comme ça, on est moins serré et bousculé, on est bien là", glisse Monique en dégustant son vin chaud.

Plus d'espace

Quelques tables plus loin, Johan, avec une truffade dans les mains, est agréablement surpris par ce dispositif. "Je ne me sens pas oppressé, il y a un bon état d'esprit", raconte-t-il. "Créer des espaces comme celui-ci c'est bien", confie Ludovic, un des commerçants. Ce dernier vend des macarons, il est directement touché par cette décision. "Comme ça tout se passe bien pour tout le monde", ajoute-t-il.

Premier test de ce dispositif ce week-end pour voir comment se passe l'événement avec ce nouvel espace. "Il vaut mieux avoir ce petit inconvénient et pouvoir profiter de la féérie de Noël", lance Patrice, le roi du churros. Ce nouveau dispositif permet en effet au marché de Noël d'avoir quand même lieu, malgré les restrictions sanitaires.