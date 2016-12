Au marché des Capucins, dernière ligne droite pour préparer le repas de Noël

Chapons, homards et autres foie gras étaient de sortie ce jeudi au marché des Capucins, le plus grand de Bordeaux. C'est en effet la dernière ligne droite pour préparer le repas du réveillon. Une période cruciale pour les clients et les commerçants.

Au marché des Capucins, il ne faut pas chercher Noël dans les décorations. Mis à part quelques guirlandes au plafond, peu d'animations ont été organisées. Seul un père Noël animé (et un peu effrayant) fait entendre son rire dans les allées. Il faut dire que la trêve des confiseurs, c'est du sérieux pour les commerçants. Isabelle, gérante d'une boutique de volaille réalise par exemple 40% de ses ventes annuelles de foie gras en une semaine. Alors, sous les halles, Noël, ça se passe plutôt dans les cabas et les paniers.

Au marché de #Noël des #Capucins à Bordeaux, on a croisé ce père Noël. Passez devant pour qu'il s'anime ! pic.twitter.com/2xNcJiB0Aj — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) December 22, 2016

Et si l'on se fie au contenu des fameux paniers, on peut anticiper du classique dans les assiettes pour les 24 et 25 décembre. Le chapon a toujours la cote, même si la pintade chaponnée rencontre le succès depuis quelques années. Les autres incontournables (saumon, foie gras, huîtres, homard) seront également au rendez-vous. Et la course aux produits devrait encore s'intensifier ce vendredi, et même jusqu'à samedi matin pour les retardataires.