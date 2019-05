Au moins 3 000 manifestants pour le 1er mai dans le Nord-Pas-de-Calais

Par Stéphane Barbereau, France Bleu Nord

Militants syndicaux et gilets jaunes ont défilé ce mardi matin notamment dans les rues de Lille. Une manifestation qui s'est déroulée dans le calme, excepté des heurts en marge du cortège officiel entre des anarchistes et gilets jaunes d'un côté et le force de l'ordre. Il y a eu des interpellations.