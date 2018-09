Brantôme, France

La résidence de la Dronne à Brantôme tournera au ralenti ce jeudi 27 septembre. Sur les 82 salariés de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD), au moins 50 % ont annoncé qu'ils participeront à la grève.

Une réorganisation totale de l'établissement sans consultation

Leur porte parole explique que depuis près d'un an, le personnel est en souffrance. En cause : le management du directeur, et plus récemment une réorganisation de tout le fonctionnement de l'établissement, sans concertation. Le directeur aurait fait passer en force la suppression des RTT pour les techniciens et les cuisiniers, ainsi qu'une refonte totale des fiches de poste, en passant outre l'avis négatif du Conseil Technique d'Etablissement (CTE).

Des décisions qui passent d'autant plus mal pour le personnel que le directeur doit quitter ses fonctions lundi 1er octobre prochain. Alors ce jeudi, les grévistes se donnent rendez-vous à partir de 14 heures devant l'établissement. Avec le soutien de certaines familles des 116 résidents, ils comptent marquer le coup avant ce départ, en exprimant leur mécontentement et demandant la fin de cette réorganisation.