"Au moins, on se rend utile" : les Tourangeaux mordus de bricolage depuis la crise sanitaire

C'est un secteur en plein boom depuis le début de la pandémie de coronavirus. Le bricolage passionne de plus en plus de Français depuis un an, et les Tourangeaux ne sont pas en reste.

C'est une certitude, le secteur du bricolage ne connaît pas la crise en période de pandémie mondiale. C'est même tout le contraire. Depuis un an, ce hobby passionne de plus en plus de Français contraints à rester chez eux plus souvent en raison des restrictions sanitaires. Une tendance qui se poursuit aujourd'hui à l'heure du couvre-feu, et de la fermeture des lieux festifs et culturels. En Touraine, comme partout ailleurs dans le pays, les magasins spécialisés ne désemplissent pas.

Toutes les activités sont à l'arrêt alors pour m'occuper je bricole !

Sur le parking d'une célèbre enseigne, Sébastien entrepose des planches de bois dans sa remorque. "C'est un abris de jardin que l'on va installer chez nous en famille" raconte ce quadragénaire qui travaille de chez lui depuis près d'un an. Progressivement, ce père de famille s'est mis au bricolage "parce qu'à la longue le télétravail ce n'est pas évident psychologiquement donc j'essaye de trouver des occupations qui me permet d'améliorer mon confort de tous les jours."

Et comme lui, ils sont nombreux à s'y mettre. Romain, par exemple, est en activité réduite à la SNCF, alors il s'occupe comme il peut. "Plutôt que de ne rien faire, au moins on se rend utile" estime ce jeune homme qui ne voit pas vraiment ce qui pourrait faire d'autre car "de toute façon avec le Covid-19 on ne peut pas aller voir les mamies et toutes les activités sont à l'arrêt alors pour m'occuper, je bricole !"

Une année historique pour les professionnels

Cet engouement est une véritable aubaine pour les professionnels du secteur, à l'image de Valérie Moulin qui dirige un magasin spécialisé à Chambray-les-Tours. En dépit des couvre-feux, son chiffre d'affaire a bondi de 10% en un an. "C'est une année historique pour nous. On est fatigué le soir mais on sait pourquoi" explique la responsable qui a dû faire face ces derniers mois à une clientèle de bonne volonté mais pas toujours très chevronnée en matière de bricolage : "C'est vrai qu'il nous est arrivé de devoir tout expliquer à des clients qui ne savaient pas poser un papier peint" sourit cette patronne qui indique que tendance depuis un an c'est le papier peint effet "trompe l'œil". Idéal pour s'évader... depuis son canapé.