Au moins une centaine de salariés du Valenciennois ne perçoivent pas toute leur retraite complémentaire

Un retraité de PSA à Trith Saint Léger vient de percevoir près de 600 euros pour non versement d'une majoration ancienneté, une anomalie de sa retraite complémentaire qui pourrait concerner des centaines de salariés. Des cas ont déjà été signalés à Bombardier, Alstom et d'autres sites PSA en France.

C'est Jean Marie Porquet, responsable de la CGT retraités à Valenciennes qui a révélé l'affaire. Depuis qu'il est en retraite, il ne touchait pas une majoration ancienneté de 5%, du à tout salarié qui a travaillé 20 ans dans la même entreprise ou la même profession avant le 1° janvier 1999 selon l'accord Arrco. Il a obtenu 600 euros pour régulariser sa situation. Et si l'anomalie n'est pas systématique car tous les retraités ne sont pas concernés, depuis 15 jours Jean Marie est très sollicité par des anciens de PSA mais aussi d'autres entreprises qui n'ont pas perçu leur majoration comme Bombardier Crespin, Alstom Petite Forêt, mais aussi dans les transports, le BTP, et selon Ludovic Bouvier, le secrétaire régional de la CGT Métallurgie, des cas ont aussi été signalés dans d'autres sites PSA à Sochaux, Rennes ou Poissy.

Un manque à gagner de 25 euros par mois pour certains retraités

Près d'une centaine de dossiers de régularisation sont prêts à être envoyés, des dossiers émanant de différentes caisses de retraites complémentaires. Pour certains retraités il manque donc la majoration ancienneté, et d'autres n'ont pas non plus reçu la majoration pour enfants à charge elle aussi de 5%, résultat pour ceux qui cumulent les 2 non versements, un manque à gagner de 25 euros par mois, "non négligeable, assure Jean Marie Porquet vu les petites retraites d'aujourd'hui".

La CGT invite tous les retraités qui ont des doutes à une réunion publique ce jeudi 31 mars à 9h au centre de l'imaginaire à Douchy les Mines pour envisager une action collective.

L'ARRCO explique qu'elle n'a pas eu de remontée pour le moment de ce genre de problèmes mais qu'elle cherche la raison de ces anomalies pour les régulariser au plus vite.