Au Mont-Dore, les commerçants dans l'incertitude à l'orée des vacances

Les commerçants de la station du Mont-Dore (Puy-de-Dôme) sont dans l'expectative alors que les vacances commencent cette semaine, tous espèrent sauver les meubles et se faire assez de trésorerie pour tenir jusqu'à l'année prochaine.

Un téléski et un télésiège ont rouvert depuis samedi 6 février au Mont-Dore, exclusivement pour les cours de ski.

Alors que les vacances commencent, les stations de ski sont encore dans l'incertitude. Au Mont-Dore dans le Puy-de-Dôme, il n'y a encore que peu de vacanciers dans les rues de la station mais les réservations de dernière minutes pleuvent.

Gérant de l'hôtel du Puy Ferrand, installé au pied des pistes, Sébastien Defrance en est à "_45-50 pour-cents de taux d'occupation pour les deux semaines à venir_, contre 70% l'année dernière, mais c'était déjà une très mauvaise année". A l'accueil le téléphone n'arrête pas de sonner, l'hôtelier espère un peu plus remplir ses 26 chambres d'ici la fin de vacances.

Sébastien Defrance, gérant de l'hotêl du Puy Ferrand, n'a pas mobilisé que 6 employés pour ces vacances, contre 12 en temps normal. © Radio France - Théophile Vareille

Des vacanciers qui ne viennent plus à la semaine

En plus des réservations à la dernière minute, Sébastien Defrance remarque une autre différence pour ces vacances : "_Normalement en février les gens viennent à la semaine, mais là on a beaucoup de réservations pour deux ou trois jours_, car les gens n'ont pas envie de manger dans leur chambre pendant une semaine." Même s'il a adapté la carte de son restaurant pour faire des plateaux repas, il n'est pas sûr que ça suffise.

Il faut aussi s'adapter pour les loueurs, avec des vacanciers toujours aussi friands de luges et de raquettes. Loueur installé à côté des remontées mécaniques, Rodolphe a acheté des luges depuis Noël, "pour répondre à la demande et proposer une plus belle offre à nos clients".

Les luges sont très en demande auprès de loueurs du Mont-Dore. © Radio France - Théophile Vareille

Un télésiège et un téléski rouverts pour les cours

Ce loueur compte aussi sur la réouverture d'un téléski et d'un télésiège depuis samedi 6 février, exclusivement pour l'école de ski et les cours privés avec moniteurs. "Ce serait top de pouvoir écouler un peu de matériel de ski ou de snowboard", confirme Rodolphe. Néanmoins, il espère simplement faire assez de chiffre "pour pouvoir tenir jusqu'à l'année prochaine", et définitivement tourner la page de cette saison très compliquée.