Au nord de Rennes, Emmaüs ouvre un lieu dédié aux matériaux de construction et de bricolage

Des fenêtres en PVC, des sacs de ciment, des lavabos, mais aussi de la visserie, dans l'entrepôt il y a de quoi faire le bonheur de tous les bricoleurs du dimanche en quête de bonnes affaires. "Nous avons ici un stock de matériel de plomberie, donné par une entreprise qui faisait du tri. Ce matériel est plutôt destiné à des artisans professionnels ou à des bricoleurs avertis, mais nous avons aussi des chutes bois, qui peuvent intéresser des particuliers" explique Laura Dumoulin, la co-fondatrice de cette recyclerie. Ouvert depuis cet été à Chevaigné (Ille-et-Vilaine), ce nouveau lieu géré par l' association Terre-communauté Emmaüs attire déjà des clients.

Des rabais de 70% par rapport au prix neuf

Tout ce qui est vendu sur place provient de dons issus de stocks d'invendus de grandes enseignes, ou d'artisans, du matériel qui aurait été jeté. "A tous ceux qui nous donnent du matériel, nous demandons que ce soit du neuf, ou du matériel encore en bon état. Nous les revendons ensuite à des prix très intéressants, maximum 30% du prix neuf, cela fait des rabais très importants" souligne Laura Dumoulin. Comme dans les autres sites de la communauté Emmaüs, il faut savoir fouiner et revenir fréquemment pour trouver son bonheur.

Un achat à bon prix, et solidaire

A la caisse installée à la sortie de l'entrepôt, Cédric règle ses achats. Il a trouvé beaucoup de matériel en vue de la construction d'un cabanon "deux pommeaux de douches, un mitigeur, mais aussi du grillage, j'aurais trouvé ça à des prix deux ou trois fois plus cher ailleurs". Cédric est par ailleurs menuisier à Montreuil-sur-Ille, il a été séduit par le concept du lieu et prévoit de venir donner du matériel " comme des matériaux qui restent à la fin d'un chantier. Il vaut mieux les donner ici plutôt que d les jeter à la déchetterie, ou de les laisser au fond d'un hangar".

Marie-Christine, elle est venue exprès de Rennes. Elle vient de trouver une paire de gants pour jardiner "à deux euros, je vais même en prendre deux ! ". Elle achète aussi du terreau "il y a un stock à l'entrée de l'entrepôt, et à des prix vraiment très bas. C'est intéressant quand on fait du jardinage. En le prenant, on va faire notre bonheur et le leur" lance la retraitée.

Parce qu'ici, les ventes permettent de faire vivre la communauté Emmaüs, et ses compagnons.

L'équipe du lieu : Laura Dumoulin, co fondatrice, Zeca et Ali, compagnons Emmaüs, et Jérôme, salarié © Maxppp - Céline Guétaz

Cinq compagnons travaillent ici

Ils sont cinq à Chevaigné, comme Zeca, 44 ans, il est arrivé il y a deux mois à Chevaigné, après être passé par un autre centre Emmaüs à Guingamp "c'était mon rêve de rejoindre une communauté Emmaüs. Ici, je me sens bien avec les autres compagnons et nos chefs sont sympas !" sourit-il. Au Congo, son pays d'origine, Zeca travaillait comme maçon. Ici à Chevaigné, il remet en état du matériel, et peut conseiller aussi les clients.

Le lieu est ouvert le mercredi et le vendredi de 14h à 19h, et le samedi de 9h à 12h et de 13h à 19h.