Au Pays basque, le secteur du BTP subit un net ralentissement de son activité

Le traditionnel baromètre économique de la Chambre de Commerce et d'Industrie Bayonne Pays Basque vient de sortir. Globalement, au premier semestre 2023, la conjoncture est stable. En moyenne, un tiers des entreprises a connu une hausse d'activité, un autre tiers a vu une stabilisation de son chiffre d'affaire et un dernier tiers a connu une baisse. phénomène assez nouveau : le secteur du BTP connait un ralentissement de son activité .

ⓘ Publicité

Plus d'un tiers (35%) des entreprises de construction du Pays basque constatent une dégradation de leur chiffre d'affaire. Près de 40% disent que leur carnet de commande a baissé.

Des raisons multiples

Les explications de cette tendance sont multiples. "Il y a la tension du foncier, les taux d'intérêt qui augmentent et qui, logiquement, impactent la capacité d'investissement des particuliers", explique André Garreta, le président de la CCI Bayonne Pays Basque.

Il y a aussi un contexte économique peu favorable. "Les coûts de l'énergie, des matières premières qui sont très importantes pour le BTP et qui pénalisent les marges et lorsqu'une entreprise de réalise pas de marge, elle ne produit plus", ajoute André Garreta.

Le recrutement est aussi un problème. Après l'industrie, le secteur de la construction est celui qui a le plus de postes à pourvoir. Pour tenter d'endiguer cela, la CCI envisage d'organiser des sessions de recrutement avec la fédération du bâtiment et d'aller à la rencontre des collégiens et lycéens pour parler de ces métiers.