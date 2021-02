Au pays de Peugeot, le nouveau logo de la marque déclenche l'enthousiasme

Retour aux sources pour le nouveau logo de la marque Peugeot, née dans le Pays de Montbéliard, il y a un peu de plus de 130 ans. Cette nouvelle identité renoue avec la silhouette du blason, frappé d'un profil de lion qui rappelle le logo apposé sur les Peugeot 404 des années 1960.

Un trait d'union entre notre histoire et notre vision projetée

Une manière pour la marque de s'ancrer dans l'histoire pour incarner sa montée en gamme. "Ce blason, déjà utilisé par le passé est devenu iconique" explique Mathias Hossan, la nouveau patron du design de Peugeot. "Il est le trait d'union entre notre histoire et notre vision projetée".

Depuis 1850, il s'agit du 11ème logo de la marque, avec à chaque fois la silhouette du lion. Le précédent datait de 2010. "Après un renouvellement complet de ses véhicules depuis dix ans, Peugeot renouvelle son logo pour être au diapason de ses produits", écrit le constructeur. Le premier modèle qui portera ce nouveau logo est la nouvelle 308 qui sera assemblée à Mulhouse. Cette nouvelle 308 sera dévoilée le 18 mars prochain.

Dans le berceau de la marque Peugeot, le plus ancien constructeur automobile au monde encore en activité, cette nouvelle identité est accueillie avec enthousiasme. A la fois retour aux sources et confirmation d'une montée en gamme.

Sobre, classe, dans l'air du temps. On voit qu'on monte en gamme.

"Ce logo a déjà existé dans le passé. C'est une sorte de retour aux sources. Je trouve ça pas mal pour rappeler la belle histoire de cette marque automobile", explique Eric, ancien de la grande maison. "Oui, c'est la 504 ou la 404. je ne me souviens plus. Revenir à l'ancien, c'est ne pas prendre de risques.", renchérit Médhi, lui aussi retraité PSA.

Pour Antoine, diplômé en communication : "On change de gamme. On est plus dans la marque des travailleurs, mais on se rapproche du haut de gamme. C'est sobre, c'est classe". Corentin renchérit : "C'est le logo qu'ils avaient mis sur le concept car : le fameux e-Legend qui ressemblait à un coupé 504". "Ouais, je trouve que c'est vraiment dans l'air du temps. Ça promet de belles choses". D'autres trouvent ce logo particulièrement moderne. "C'est bien de changer d'image", confie ce commercial en concession. "Avec ce logo, on sent vraiment qu'on est dans une grande marque automobile tournée vers l'avenir".