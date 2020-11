Au Petit Resto à Sabres, c’est une nouvelle organisation pour proposer des plats à emporter

Un nouveau confinement, et une nouvelle organisation pour Aurore Bourrel.

Le fonctionnement de son Petit Resto est par la force des choses chamboulé. Fini le « sur place » : c’est le retour, comme au premier confinement, des plats à emporter. Aurore ne travaillant que des produits frais, il lui faut les quantités exactes dès le départ, pour préparer le nombre exact de plats. Le système de plats à emporter implique donc une organisation, mais cela a des avantages pour la chef : « un gain de temps, parce que pas de vaisselle, pas de salle à faire, et cela génère beaucoup moins de pertes. »

Aurore Bourrel gère toute seule Au Petit Resto à Sabres et propose des plats à emporter Copier

Réservations obligatoires

Pour commander son plat à emporter, Aurore a mis en place plusieurs canaux : SMS, mail, Messenger, des tracts et des affiches devant le Petit Resto. Cela lui permet de toucher le plus de monde possible, sur Sabres et aux alentours. « Il faut combler le manque à gagner. » Aurore peut compter sur une clientèle fidèle : « Ils sont extraordinaires, ils jouent le jeu. Sans eux, j’en serai pas là ».

Des produits locaux avant tout

C’est essentiel pour Aurore Bourrel de proposer des produits du coin, le plus possible. Par exemple, pour la viande provient de la boucherie de Brocas les Forges. Les poulets, de Pissos. Elle élabore des plats et des menus en fonction des produits disponibles et de ses envies.