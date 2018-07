Un cube immersif vient d'être installé au pôle domotique de Guéret, il permet d'aménager virtuellement un logement pour des personnes en perte d'autonomie ou handicapées. La communauté d'agglomération espère attirer des entreprises de la Nouvelle Aquitaine pour se former à ce nouvel outil.

Guéret, France

Quand la réalité virtuelle se met au service des seniors. Au pôle domotique de Guéret, un cube immersif, une pièce totalement virtuelle, permet d'aménager au mieux un logement, pour des personnes en perte d'autonomie ou handicapées.

Il existe deux outils de ce type en région Nouvelle Aquitaine, l'un dans les Landes et l'autre à Guéret. Il a été installé au pôle domotique de Guéret il y a tout juste une semaine et présenté à des professionnels venus de Nouvelle Aquitaine ce lundi, dans le cadre d'une journée Etape de l'innovation sur le thème "la mobilité au service du bien vieillir".

Le cube mesure quatre mètres carrés, à l’intérieur, l'objet indispensable ce sont les lunettes de réalité virtuelle pour voir en 3D et un joystick pour être immergé dans un appartement. A partir d'une bibliothèque d'objets, il est possible d'installer une chaise, une commode ou un interrupteur là où on le souhaite, tout en avançant dans l'appartement virtuel.

Ce nouvel outil est surtout destiné aux professionnels : artisans, architectes, responsables de maison de retraites ou de centres hospitaliers qui veulent aménager un logement pour une personne en perte d'autonomie par exemple.

Grâce à la réalité virtuelle, fini les plans en deux dimensions à redessiner, les showroom en dur ou les mauvaises surprises une fois les travaux finis.

L'entreprise Legrand, basée à Limoges, est spécialisée dans les infrastructures électriques a déjà intégré une partie de son catalogue au logiciel et va beaucoup y gagner explique Olivier Vallet le directeur "c'est beaucoup plus simple pour nous de montrer à nos électriciens l'installation des équipements mais aussi leur manipulation virtuellement, car dans un vrai logement il faut un vrai volet roulant, de vrais équipements domotique, c'est plus économique".

Pour Eric Correia Président de la Communauté d'Agglomération du Grand Guéret, il faut montrer que la Creuse est en pointe sur le domaine du mieux vieillir.