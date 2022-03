Au port de pêche de La Rochelle, des bateaux restent à quai à cause du prix du carburant

Joachim Planchot vient deux fois par semaine faire tourner le moteur de son bateau, qui est à quai depuis trois semaines, car le carburant coûte trop cher, ça n'est pour lui plus rentable.

Ce lundi 14 mars, Joachim Planchot, marin pêcheur à La Rochelle (Charente-Maritime), au port de Chef de Baie, est sur son bateau. Normalement, il devrait être en mer. Mais avec la flambée des prix du carburant, et alors même que les pêcheur bénéficient d'un gazole détaxé, ça n'est pour lui plus rentable de faire son travail. Alors ce jour-là, il vient pour faire tourner le moteur, entretenir son petit chalutier rouge nommé "Joaxna". Trois semaines que celui-ci n'a pas quitté le port. Et il n'est pas le seul. En ce moment, Chef de Baie tourne au ralenti, la majorité des bateaux restent à quai.

10 500 euros de plein en une semaine

Christophe Gaillot lui a pris la décision ce jeudi 10 mars. Patron de l'"Ultime épreuve", la semaine dernière il a dépensé près de 10 500 euros dans du carburant. "Quand j'ai vu la note, j'ai dit "on arrête", cela ne peut pas continuer. Avec de tels tarifs, je travaille à perte, regrette le pêcheur. J'ai renvoyé les cinq membres de mon équipage chez eux. En ce moment, ils ne touchent que la moitié de leur salaire. _Si cela continue, je vais être obligé de les mettre au chômage partiel_."

La majorité des bateaux de Chef de Baie ne sortent plus en mer, à cause du prix du carburant. © Radio France - Lise Dussaut

Christophe Gaillot a de la bouteille comme on dit, et de toute sa carrière, il n'avait jamais connu pareille situation : "Pas dans de telles proportions". Ce lundi, il a même noté le prix du gazole sur un post-it, collé sur son téléphone : "1,0230 ce matin, lit-il, désabusé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à ce prix-là ? _Cela représente près de 40% de mon chiffre d'affaires_. En temps normal, les charges liées au carburant avoisinent les 25." Christophe Gaillot rajoute aussi que pour que son activité soit viable, le prix gazole doit se rapprocher des 50 centimes.

Certains ne vont pas tenir longtemps dans cette situation

Le marin pêcheur chevronné est très pessimiste quant à la suite : "Là, cela commence à faire beaucoup. En début d'année, on nous a enlevé 37% de soles. Gros impact sur le chiffre d'affaires. Maintenant ça. Moi je n'ai pas la trésorerie pour tenir des mois dans cette situation, ça n'est pas tenable. Si cela ne s'arrête pas, que l'on n'est pas aidés, _je vais déposer le bilan_."

Faire grève, on y pense sérieusement. Quitte à ne pas avoir de salaire, autant que cela serve, autant se battre

Son collègue Joachim Planchot lui non plus n'a aucune vision sur la suite : "On ne sait pas, c'est le néant total. Pour l'instant, il n'y a aucune mesure d'annoncée. Mais avec de tels tarifs, c'est vraiment impossible de travailler. Qui, à terre, travaillerait à perte ? demande-t-il. Moi je vais dire à mon employé "Viens travailler pour 0 euro ?""

Dans le port de pêche de Chef de Baie, la plupart des bateaux ne sortent plus en mer actuellement. Seuls ceux qui consomment le moins de gazole. Ce lundi 14 mars, les marins sont venus sur leur lieu de travail, pour discuter, échanger. Réfléchir à, pourquoi pas, faire grève. "On y pense sérieusement, confirme Joachim Planchot. Qu'est-ce qu'on a à perdre ? Quitte à ne pas avoir de salaire, autant que cela serve à quelque chose, autant se battre."

Un marin vient tout juste d'installer une banderole à l'avant de son bateau. Une grève est en réflexion. © Radio France - Lise Dussaut

Juste à côté de son bateau, un marin vient d'installer une banderole à l'avant du sien. On peut y lire : "Marins en colère, gazoil trop cher". "Là, il y a un vrai ras-le-bol", sent le pêcheur. Sans compter que des marins qui restent à terre, c'est du poisson qui n'est pas pêché. Sur les bancs, les prix risquent de monter.