Au port du Guilvinec, on s'arrache les derniers thons de la saison

Plus d'une cinquantaine de personnes se pressent dans un hangar du port de pêche du Guilvinec, dans le Finistère. "C'est de la folie, il y a trop de monde", lance Patrick, un des vendeurs qui s'activent pour servir ceux qui viennent acheter du thon à partir de seulement 2,50€ le kilo.

Une tradition pour certains et une première pour d'autres

Parmi eux, il y a les habitués comme Nadine, qui achète son thon frais tous les ans en vente directe à Douarnenez ou au Guilvenec depuis plus de cinquante ans. _"_C'est une tradition depuis ma maman, ma grand-mère... J'ai fait ça toute ma jeunesse. Pour moi c'est important qu'il y ait une transmission des grand-parents et parents vers les enfants. Je ne pense pas que les miens vont le faire après donc je fais perdurer les coutumes", explique-t-elle dans un éclat de rire.

Bissiry a fait le déplacement depuis Rennes pour acheter une vingtaine de kilos de thons. © Radio France - Margaux Queffélec

Pour d'autres, c'est la première fois. Gaëlle et Philippe utilisent d'habitude du thon de supermarché pour faire leurs conserves. Cette année, ils se sont laissés tenter par la vente directe "par hasard" et ils sont conquis. "Le tarif, la qualité, c'est vrai que (le produit) est hyper frais. On sait très bien que là, le pécheur va s'en sortir mieux. On préfère passer en direct et si tout le monde faisait ça, ce serait mieux", explique Philippe.

La réputation des thons du Guilvinec dépasse les frontières du Finistère

Juste à côté du couple, Bissiry charge 20 kilos de thons dans sa voiture. Il a fait le déplacement depuis Rennes pour fournir toute sa famille pour l'hiver : "On cotise pour acheter le gazole pour que j'aille acheter, puis je ramène et on partage". Mais les tarifs attractifs se méritent. Les acheteurs doivent maintenant faire la route jusqu'à chez eux avec les thons dans leur coffre... la plupart sans glace !