Au Portalet, les fumeurs français inquiets des restrictions sur le tabac en vigueur dès la fin du mois

L'Assemblée nationale l'a voté ce mercredi : les Français ne pourront plus ramener d'Espagne qu'une cartouche de cigarettes par personne, contre quatre depuis 2018. La restriction doit entrer en vigueur début août et inquiète les fumeurs habitués à se ravitailler à moitié prix au Portalet.

Geneviève et Hervé viennent de Pau, chaque mois, acheter leurs trois cartouches de cigarettes au Portalet. "A 43 euros la cartouche contre presque 100 en France", précise Geneviève. Mais à partir du mois d'août, ils ne pourront plus en ramener qu'une chacun. L'Assemblée nationale a voté cette restriction ce mercredi pour soutenir les buralistes français et inciter les fumeurs à arrêter. "Nous allons devoir compléter notre stock en France et, financièrement, cela ne va pas être facile", souffle Geneviève.

En Espagne, les cigarettes sont deux fois moins chères qu'en France. © Radio France - Manon Claverie

A la sortie de la venta Petruso une jeune fumeuse est catégorique : cela ne va pas l'empêcher de faire le plein. "Je vais les cacher. Quand je viens jusqu'ici j'achète au minimum quatre cartouches pour moi et j'en prends aussi pour mes proches. La dernière fois que je suis venue j'en ai redescendu une douzaine. Je ne comprends pas cette réglementation et elle ne va pas changer grand chose pour moi."

Un vrai fumeur se passera d'autre chose, mais pas de fumer.

Si certains reconnaissent qu'ils vont certainement ralentir leur consommation, la plupart des fumeurs croisés ce samedi estiment que le fait de devoir acheter des cigarettes en France, deux fois plus chères qu'en Espagne, n'aura pas de conséquence. "Un vrai fumeur se passera d'autre chose, mais pas de fumer. Nous viendrons plus souvent, c'est le point positif !", relativise l'une d'eux.

Beaucoup de Béarnais viennent s'approvisionner en cigarettes à la frontière espagnole. © Radio France - Manon Claverie

Attablées en terrasse, Christelle et Carine ne comprennent pas le double discours des autorités. "On nous parle de cancer, mais on nous incite à acheter du tabac chez les buralistes français." "Le paradoxe du tabac, conclut un vacancier : cela remplit les caisses de l'Etat mais tout le monde sait que c'est mauvais pour la santé".