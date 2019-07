Au Pré Creusois, un magasin de producteurs a ouvert à Gouzon

Gouzon, France

Vous ne voulez pas acheter de viande brésilienne, ni de tomates espagnoles ? Rendez-vous Au Pré Creusois, place de l'Eglise à Gouzon. Ce magasin tout nouvellement ouvert, ne propose que des produits de notre département.

Il ouvre 3 jours par semaine : le mardi, le vendredi et le samedi. Et vous pourrez y trouver de la viande, des légumes, des tisanes, des yaourts, du miel... De quoi faire des courses entièrement locales et sans intermédiaires, puisque vous achetez directement aux producteurs. Outre la production des 4 associés, le magasin écoule en effet la marchandise d'une quinzaine d'autres producteurs creusois.

Le Rayon boucherie © Radio France - Benjamin Billot

L'idée est tout-à-fait dans l'air du temps, avec cette envie de se rapprocher des consommateurs. Les producteurs se relaieront dans le magasin. Ils auront donc un peu moins de temps pour leurs fermes, mais il s'y retrouveront car, dans leur boutique, ils fixent leurs prix.

Et l'idée semble déjà séduire les Gouzonnais puisqu'à peine 15 minutes après l'ouverture, ce samedi 6 juillet, les clients se bousculaient déjà pour faire leurs emplettes.

À partir de septembre, le magasin assurera également des livraisons. Vous pouvez les suivre et retrouver les horaires sur leur page facebook.