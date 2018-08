Au rayon fourniture des supermarchés, c'est le bal des listes de rentrée. De nombreux parents défilent avec des caddys remplis de crayons, cahiers et classeurs. Dans une semaine, les 30 600 écoliers icaunais reprennent les cours et pour certains, le sac de classe n'est pas encore prêt.

Ahmed Aomar est responsable du non-alimentaire au supermarché Cora de Monéteau, près d'Auxerre, et il a remarqué cette année un décalage par rapport aux achats de rentrée : "Je pense que c'est dû à la Coupe du monde et à un été assez chaud. Beaucoup font leurs achats avant de partir en vacances : les ventes des cartables, trousses et agendas, par exemple, se font principalement sur le mois de juillet parce qu'il y a plus de choix. Les parents savent qu'à partir de mi-août il n'y plus autant de choix. Le gros des achats, c'est en ce moment et la semaine prochaine. Et puis, il reste encore les quinze premiers jours de septembre, les familles reviennent avec une nouvelle liste pour acheter le complément après la rentrée."

Des promotions intéressantes fin août

Hélène fait partie de ces parents qui n'ont pas commencé les courses de rentrée et s'en occupent fin août. "Avec tous les magasins qui existent, on trouve largement ce qu'il faut", explique cette mère de deux enfants, qui vit à Sens. Niveau budget, elle fait attention, tout en faisant plaisir à ses enfants. "C'est la rentrée, c'est important que les enfants soient contents avec des affaires qui sont incontournables. Il y a toujours par exemple le beau stylo de la rentrée", confie-t-elle. Avant de conclure, en souriant :

"Il n'y a pas une quantité monstrueuse de choses à acheter. On ne va pas manger des patates à la rentrée" - Hélène, mère de deux enfants

Marina, elle, compte dépenser environ 150 euros pour ses quatre enfants. Les années précédentes, elle faisait ses achats début août, mais avec son départ en vacances cette année, cela n'a pas été possible. Cette mère de 33 ans découvre avec satisfaction que la fin d'août est idéale pour préparer la rentrée. "Les promotions sont plus intéressantes parce qu'ils déstockent. Il y a moins de choix, mais il y a plus de promos. Par exemple, la colle de marque est à - 50 %, elle est moins chère que la marque Cora : c'est intéressant, il y en a plus pour moins cher", décrit-elle.

Du choix dans les rayons

Le rayon fourniture n'est pas encore clairsemé, il reste encore du choix en cette fin de mois d'août. Pour certains parents, le manque de choix n'est pas le problème : il s'agit d'éviter le piège de la mode de la rentrée. "On n'essaye de ne pas trop suivre la mode, on prend des truc solides qui tiennent toute l'année", explique cette mère de famille, originaire d'Appoigny. Elle dépense environ cinquante euros pour les fournitures de sa fille qui entre en CE2.

Selon une étude publiée par la Confédération syndicale des familles, il faut compter environ cent euros pour les fournitures d'un élève en primaire. Cette année, le budget moyen est en baisse de 3% par rapport à 2017.