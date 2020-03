Les annonces d'Edouard Philippe bousculent le monde de l’hôtellerie et des cafés. Une fermeture unilatérale à partir de samedi soir 14 mars à minuit, c'est du jamais vu. Réaction de la présidente de l'UMIH en Isère, Danielle Chavant, dont l'établissement n'avait jamais fermé depuis 1852.

Au restaurant Chavant, près de Grenoble "on n'avait jamais fermé depuis la guerre"

Danielle Chavant est la propriétaire de l'établissement du même nom, à Bresson, près de Grenoble. Elle pouvait s'attendre à l'annonce de ces mesures, mais ça reste tout de même un choc :

"Depuis 1852, c'est la première fois que le restaurant va être fermé ! Mis à part la période de guerre, que je n'ai pas connue, où mes parents n'ont pas voulu participer au marché noir. En symbolique, c'est très violent. J'ai des collaborateurs qui sont là depuis, 20, 30, 40 ans même. Ce sont des chefs de familles solides, croyez-moi que j'ai besoin d'être vraiment solide pour les rassurer. C'est très douloureux, vraiment.

Les personnes qui sont en voyage, en séjour, on peut pas les lever à minuit pour leur dire "c'est terminé !" c'est pas très clair. On va respecter forcément les consignes. On est de très bons citoyens, mais c'est un peu violent quand même pour la profession.

Le scolaire a été prévenu jeudi qu'il n'y aurait pas d'école lundi... Alors que nous, on nous prévient à 20h, qu'à 24h tout est terminé !