Au salon de l'habitat, c'est toujours l'engouement pour le bâtiment

Avec les confinements, on a tous voulu changer nos intérieurs, modifier nos jardins si on en a un, voire déménager. Tout le monde veut changer et ça peut créer un embouteillage sur certains produits comme le gros électroménager ou les matériaux de construction. Ce week-end a eu lieu le salon de l'habitat à Bressuire, pour quand même rencontrer des professionnels ou avoir des nouvelles idées.

Que ce soient les cuisinistes, les menuisiers ou les paysagistes, tous partagent ce constat. L'une des raisons, c'est que toute la maison est "mise à jour". Il faut donc terminer toutes les pièces après celles commencées pendant les confinements. La tendance est d'avoir plus d'ouverture et une harmonie entre les différents espace. Les clients sont donc au rendez-vous. Chez Sèvres portail système, Eric Rambault remarque une petite baisse. "En fin d'été, je dirais qu'il y a eu un petit fléchissement. Là, depuis une quinzaine de jours, on sent que c'est bien reparti. On a eu visu jusqu'à fin mars", affirme-t-il.

Des délais pour acheter de l'électroménager

Comme beaucoup de personne veulent s'équiper, c'est compliqué de trouver des appareils électroménagers, surtout quand ils viennent d'Asie. "Les électroménagistes sont obligés de respecter la fabrication qui se déroule en Asie", explique Vincent Gastinois de Cuisinella à Bressuire. Il poursuit : "là, c'est très compliqué pour eux de s'approvisionner, les délais son un petit peu allongé." Pour un lave-vaisselle par exemple, il faut compter entre dix et douze semaines, contre six à huit normalement. Ce n'est pas pareil pour tous les produits. "Si vous consommez de l'électroménager français ou européen, on ne rencontre plus du tout ce problème", certifie Vincent Gastinois. Autre coût supplémentaire pour l'import d'électroménager : le transport. Pour Vincent Gastinois, le prix du conteneur a été multiplié par cinq en deux ans.